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Канчельскис — о выходе Испании в финал ЧМ-2026: «Абсолютно заслуженно победили, дисциплина бьет класс»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» поделился мнением о победе Испании над Францией (2:0) в полуфинале чемпионата мира-2026.

Источник: Reuters

«Французы вышли ненастроенными и подумали, что уже в финале. Испанцы правильно выстроили игру. Дисциплина бьет класс. Они абсолютно заслуженно вышли в финал. Пенальти немного сломал игру. Но Динь тоже опытный игрок — бери и выбивай в аут. Защитник должен играть надежно. Испания хорошо отыграла в обороне, да, может, где-то сушили игру, но это правильно», — сказал Канчельскис «СЭ».

В финале чемпионата мира-2026 Испания сыграет с победителем пары Аргентина — Англия.

Франция
0:2
Первый тайм: 0:1
Испания
Футбол, Чемпионат мира, 1/2 финала
14.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
AT&T Stadium
Главные тренеры
Дидье Дешам
Луис Де ла Фуэнте
Голы
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Микель Ойярсабаль
22′
Педро Порро
(Дани Ольмо)
58′
Составы команд
Франция
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
7
Усман Дембеле
10
Килиан Мбаппе
86′
4
Дайот Упамекано
8
Орельен Тчуамени
3
Люка Динь
72′
19
Тео Эрнандез
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Брэдли Барколя
57′
20
Дезире Дуэ
11
Майкл Олисе
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Райан Шерки
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Марк Кукурелья
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Ламин Ямаль
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Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
12
Педро Порро
84′
5
Маркос Льоренте
15
Алекс Баэна
84′
17
Нико Уильямс
10
Дани Ольмо
78′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
74′
7
Ферран Торрес
8
Фабиан Руис
78′
20
Педри
Статистика
Франция
Испания
Желтые карточки
2
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Удары (всего)
10
10
Удары в створ
3
2
Угловые
7
1
Фолы
11
12
Офсайды
4
5
Судейская бригада
Главный судья
Иван Арсидес Бартон
(Сальвадор)
Боковой судья
Давид Моран
(Сальвадор)
Боковой судья
Антонио Пупиро
(Никарагуа)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти