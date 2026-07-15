Канчельскис — о выходе Испании в финал ЧМ-2026: «Абсолютно заслуженно победили, дисциплина бьет класс»

«Французы вышли ненастроенными и подумали, что уже в финале. Испанцы правильно выстроили игру. Дисциплина бьет класс. Они абсолютно заслуженно вышли в финал. Пенальти немного сломал игру. Но Динь тоже опытный игрок — бери и выбивай в аут. Защитник должен играть надежно. Испания хорошо отыграла в обороне, да, может, где-то сушили игру, но это правильно», — сказал Канчельскис «СЭ».