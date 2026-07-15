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Дешам прокомментировал поражение от сборной Испании

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Футболисты сборной Франции были технически хуже и сыграли ниже своего уровня в полуфинальном матче чемпионата мира с испанцами, заявил главный тренер двукратных чемпионов мира Дидье Дешам.

Источник: Reuters

Во вторник сборная Франции проиграла в Далласе испанцам (0:2) в полуфинале чемпионата мира в США, Канаде и Мексике. Команде предстоит провести 18 июля матч за третье место, который станет последним под руководством Дидье Дешама.

«Игроки опустошены, но если мыслить рационально, мы были технически хуже. Это наша вина. Но я задам один вопрос: этот судья достоин судить полуфинал? Я не буду отвечать на этот вопрос. Если я что-нибудь скажу, то буду выглядеть нытиком, потому что мы проиграли. Но главная причина в том, что мы сыграли ниже своего уровня, допустили несколько технических ошибок, пасов, которые могли привести к моментам. Я не хочу обесценивать все, что было сделано, но в этом матче Испания показала нечто большее», — приводит слова Дешама RMC Sport.

«Я не думаю о себе. Я готовился к матчу вместе с игроками, и нашей целью было сделать все возможное, чтобы дойти до конца. Нам это не удалось, мы сильно разочарованы, но я не умаляю всех хороших моментов с нашей стороны. Я не умаляю заслуг испанской команды, которая полностью контролировала игру. Нам не хватало технической точности и энергии. Испанцы очень хорошо умеют прерывать атаки, предугадывая действия соперника и делая точные передачи. Мы хотели бы создать им больше проблем в атаке», — добавил он.

Чемпионат мира завершится 19 июля.

Франция
0:2
Первый тайм: 0:1
Испания
Футбол, Чемпионат мира, 1/2 финала
14.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
AT&T Stadium
Главные тренеры
Дидье Дешам
Луис Де ла Фуэнте
Голы
Испания
Микель Ойярсабаль
22′
Педро Порро
(Дани Ольмо)
58′
Составы команд
Франция
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
7
Усман Дембеле
10
Килиан Мбаппе
86′
4
Дайот Упамекано
8
Орельен Тчуамени
3
Люка Динь
72′
19
Тео Эрнандез
12
Брэдли Барколя
57′
20
Дезире Дуэ
11
Майкл Олисе
72′
24
Райан Шерки
17
Вильям Салиба
30′
26
Максенс Лакруа
14
Адриен Рабьо
9′
46′
6
Ману Коне
Испания
23
Унаи Симон
24
Марк Кукурелья
31′
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
12
Педро Порро
84′
5
Маркос Льоренте
15
Алекс Баэна
84′
17
Нико Уильямс
10
Дани Ольмо
78′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
74′
7
Ферран Торрес
8
Фабиан Руис
78′
20
Педри
Статистика
Франция
Испания
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
10
10
Удары в створ
3
2
Угловые
7
1
Фолы
11
12
Офсайды
4
5
Судейская бригада
Главный судья
Иван Арсидес Бартон
(Сальвадор)
Боковой судья
Давид Моран
(Сальвадор)
Боковой судья
Антонио Пупиро
(Никарагуа)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти