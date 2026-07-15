Дешам прокомментировал поражение от сборной Испании

«Игроки опустошены, но если мыслить рационально, мы были технически хуже. Это наша вина. Но я задам один вопрос: этот судья достоин судить полуфинал? Я не буду отвечать на этот вопрос. Если я что-нибудь скажу, то буду выглядеть нытиком, потому что мы проиграли. Но главная причина в том, что мы сыграли ниже своего уровня, допустили несколько технических ошибок, пасов, которые могли привести к моментам. Я не хочу обесценивать все, что было сделано, но в этом матче Испания показала нечто большее», — приводит слова Дешама RMC Sport.