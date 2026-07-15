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Глава судейского комитета ФИФА Коллина ответил на критику Дешама

Коллина: арбитры ФИФА являются специалистами мирового класса.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Председатель судейского комитета Международной федерации футбола (ФИФА) Пьерлуиджи Коллина ответил на критику судейства полуфинального матча чемпионата мира со стороны главного тренера сборной Франции Дидье Дешама, заявив, что арбитры организации являются специалистами мирового класса.

Во вторник сборная Испании обыграла в Далласе французов (2:0) в полуфинале чемпионата мира в США, Канаде и Мексике и впервые с 2010 года вышла в финал турнира. После встречи Дешам задался вопросом, достоин ли был сальвадорец Иван Бартон назначения на роль главного арбитра.

«В ответ на комментарии Дидье Дешама, поставившего под сомнение способность нашего арбитра обслуживать этот полуфинал, ответ ФИФА однозначен: “Да, безусловно”. Наши арбитры — мирового класса», — приводит слова Коллины радиостанция COPE.

Сборной Франции предстоит провести 18 июля матч за третье место, который станет последним под руководством Дидье Дешама. Финал пройдет 19 июля, соперником испанцев станет победитель полуфинала между сборными Англии и Аргентины.