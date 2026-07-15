Глава судейского комитета ФИФА Коллина ответил на критику Дешама

Во вторник сборная Испании обыграла в Далласе французов (2:0) в полуфинале чемпионата мира в США, Канаде и Мексике и впервые с 2010 года вышла в финал турнира. После встречи Дешам задался вопросом, достоин ли был сальвадорец Иван Бартон назначения на роль главного арбитра.