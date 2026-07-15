Сафонов рассказал, что болел за Францию на ЧМ: «Почувствовал тоску и грусть»

«До вчерашнего вечера думал, что не сильно принципиально, кто выиграет. После матча я в себе почувствовал в себе тоску и грусть. Осознал, что болел за Францию на этом чемпионате мира. Я отталкивался от того, где больше моих ребят играет. За Португалию тоже был расстроен. В Испании тоже есть мой человек [Фабиан Руис]. Буду находиться в расстройстве. Прогноз на победителя делать не буду», — приводит слова Сафонова «Чемпионат».