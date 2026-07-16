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Аргентинские футболисты показали баннер про Мальвинские острова

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Футболисты сборной Аргентины отпраздновали победу над командой Англии в полуфинальном матче чемпионата мира с баннером про Мальвинские острова. Об этом сообщила газета The Telegraph.

Источник: AP 2024

Фраза на баннере гласит «Мальвины — аргентинские».

Между странами ведется затяжной территориальный спор вокруг Фолклендских (Мальвинских) островов. Аргентинская сторона считает эти территории своими по праву наследования после обретения независимости от Испании, называя британский контроль, установленный в 1833 году, актом агрессии. Вопрос неоднократно выносился на уровень Организации Объединенных Наций (ООН), а в 1982 году конфликт перерос в полноценную войну, завершившуюся победой европейцев. Аргентина продолжает пытаться оспорить владение островами Великобританией через механизмы ООН, но пока сторонам так и не удалось прийти к компромиссу.

Ранее ТАСС сообщал, что сборные Аргентины и Испании сыграют в финале чемпионата мира. Встреча пройдет 19 июля в США.