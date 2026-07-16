Аргентинские футболисты показали баннер про Мальвинские острова

Между странами ведется затяжной территориальный спор вокруг Фолклендских (Мальвинских) островов. Аргентинская сторона считает эти территории своими по праву наследования после обретения независимости от Испании, называя британский контроль, установленный в 1833 году, актом агрессии. Вопрос неоднократно выносился на уровень Организации Объединенных Наций (ООН), а в 1982 году конфликт перерос в полноценную войну, завершившуюся победой европейцев. Аргентина продолжает пытаться оспорить владение островами Великобританией через механизмы ООН, но пока сторонам так и не удалось прийти к компромиссу.