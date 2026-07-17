«Это по-настоящему хороший вопрос. Я разочарована собой, так как не спросила его об этом», — заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь американского лидера Кэролайн Ливитт, когда у нее поинтересовались, собирается ли Трамп поддерживать в финале ЧМ аргентинцев, коль скоро он серьезно критиковал в последние недели власти Испании. Эта критика касалась в основном недостаточно высоких, по мнению Вашингтона, военных расходов Испании в рамках НАТО.