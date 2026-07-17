Белый дом не пояснил, за кого Трамп будет болеть в финале ЧМ по футболу

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Белый дом не смог уточнить, будет ли президент США Дональд Трамп болеть в финале чемпионата мира (ЧМ) по футболу за сборную Аргентины, а не за ее соперников испанцев, в связи с резкой критикой в адрес правительства в Мадриде.
«Это по-настоящему хороший вопрос. Я разочарована собой, так как не спросила его об этом», — заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь американского лидера Кэролайн Ливитт, когда у нее поинтересовались, собирается ли Трамп поддерживать в финале ЧМ аргентинцев, коль скоро он серьезно критиковал в последние недели власти Испании. Эта критика касалась в основном недостаточно высоких, по мнению Вашингтона, военных расходов Испании в рамках НАТО.
Ливитт предложила репортерам задать при случае этот вопрос самому Трампу. «Уверена, что у него будет для вас забавный ответ», — добавила она.
В финальном матче ЧМ, который пройдет 19 июля, сборная Аргентины сыграет с командой Испании. Аргентинская сборная является действующим чемпионом мира. Она завоевывала трофей три раза. Финал ЧМ пройдет в штате Нью-Джерси в окрестностях Нью-Йорка. Трамп планирует присутствовать на матче и вручить кубок победителю.