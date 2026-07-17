RMC Sport узнал, что француз выступал на ЧМ с переломом позвоночника

Защитник сборной Франции и лондонского «Арсенала» Вильям Салиба выступал на чемпионате мира 2026 года с переломом позвоночника, сообщает RMC Sport.
В полуфинальном матче против сборной Испании (0:2) Салиба был заменен на 30-й минуте встречи.
По данным источника, футболист получил травму два месяца назад в матче Английской премьер-лиги (АПЛ), а на мировом первенстве играл, принимая обезболивающие и ежедневно получая специализированную помощь от медицинского персонала сборной Франции.
Издание сообщает, что сроки отсутствия футболиста неизвестны.
За сборную Франции 25-летний Салиба провел 38 встреч. На клубном уровне он выступает за «Арсенал», с которым в этом году стал чемпионом Англии и двукратным обладателем Суперкубка страны.
Франция в матче за третье место сыграет против сборной Англии в ночь на 19 июля (начало — в 00:00 мск).