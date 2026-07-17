Жизнь Кубка мира: кому принадлежит, кто вручает, где хранится. Юридическая колонка Зайцева

19 июля состоится решающий матч ЧМ-2026. После финального свистка капитан победителей поднимет над головой Кубок мира ФИФА. Миллионы болельщиков увидят этот момент, однако далеко не все из них знают, что уже через несколько минут после церемонии награждения триумфаторы обязаны вернуть трофей представителям Международной федерации футбола. Давайте разберемся, как живет самый известный приз мирового спорта с юридической точки зрения.
История Кубка мира делится на две эпохи. Первый изготовлен французским скульптором Абелем Лафлером перед дебютным ЧМ-1930 и изначально назывался Кубок Победы. После же Второй мировой войны он получил имя третьего (1921−1954) президента ФИФА Жюля Риме — инициатора проведения чемпионатов мира. Именно этот кубок вручался победителям турниров с 1930 по 1970 год. Его история оказалась драматичной.
В 1966 году, незадолго до ЧМ в Англии, трофей похитили во время выставки в Лондоне. Через несколько дней во время прогулки в районе Верхний Норвуд его случайно обнаружил пес по кличке Пиклз, моментально ставший известным всей планете. Однако приключения на этом не закончились. После победы Бразилии на ЧМ-1970 она получила Кубок Жюля Риме на вечное хранение, поскольку стала трехкратным чемпионом мира. В 1983 году трофей был похищен из штаб-квартиры Бразильской футбольной конфедерации в Рио-де-Жанейро и на этот раз бесследно исчез.
Начиная с ЧМ-1974, ФИФА использует новый приз, который мы знаем сегодня. Он создан итальянским скульптором Сильвио Газцанигой, изготовлен из 18-каратного золота, имеет высоту 36 сантиметров и весит чуть более шести килограммов. Основание украшено двумя кольцами из малахита, а на нижней части выгравированы названия всех чемпионов мира.
Жизнь Кубка мира не ограничивается только финалом ЧМ. Задолго до начала турнира он отправляется в традиционное мировое турне под названием ФИФА Trophy Tour. По сути это путешествие по различным странам и городам, позволяющее миллионам болельщиков увидеть главный футбольный трофей своими глазами. Таким вояжем ФИФА преследует сразу несколько целей. Во-первых, это важная часть популяризации ЧМ. Во-вторых, это крупный маркетинговый проект. Права на проведение Trophy Tour являются частью глобального спонсорского пакета ФИФА — уже много лет они принадлежат одному из крупнейших производителей газированных напитков. Во время нынешнего цикла Кубок посетил десятки городов в странах — организаторах чемпионата мира 2026 года, а также ряд других государств.
Интересно, что сам Кубок мира является не только спортивным символом, но и объектом интеллектуальной собственности. Изображение трофея зарегистрировано ФИФА в качестве товарного знака. Это означает, что без разрешения Международной федерации нельзя использовать кубок в коммерческих целях, производить сувенирную продукцию с его изображением или размещать на товарах. Такие изделия будут считаться контрафактными и нарушающими исключительные права ФИФА. Подобная защита является одной из важнейших составляющих коммерческой модели чемпионатов мира.
Теперь перейдем к самому интересному — юридическому регулированию судьбы Кубка мира после финального матча. Регламент ЧМ-2026 устанавливает весьма необычный порядок. Победителю турнира действительно вручат настоящий трофей, однако он остается собственностью ФИФА. Сразу после финального свистка пройдет церемония награждения, во время которой футболисты получают возможность поднять кубок над головой, отпраздновать победу и сделать исторические фотографии. Но на этом право пользования оригиналом заканчивается.
Регламент прямо устанавливает, что сразу после завершения всех торжественных мероприятий победившая команда обязана вернуть ФИФА Кубок мира еще в раздевалке, до отъезда со стадиона. Именно после возврата оригинала чемпиону передается так называемый ФИФА World Cup Winner’s Trophy. Фактически это официальная копия Кубка мира, которая и остается у победителей. В 2011 году мне довелось побывать в штаб-квартире Испанской федерации футбола и сфотографироваться с трофеем — долгое время я был уверен, что это настоящий кубок, но, оказывается, это была официальная реплика.
При этом даже эта копия не становится собственностью национальной федерации. Регламент прямо устанавливает, что Winner’s Trophy также остается во владении у ФИФА и лишь временно передается победителю до следующего чемпионата мира. Ответственность за хранение Winner’s Trophy несет национальная федерация, чья сборная выиграла ЧМ.
Регламент чемпионата мира прямо указывает, что ФИФА издает отдельный Trophy Regulations — специальный регламент, посвященный порядку использования Кубка мира. Однако такого документа в открытом доступе нет. Он существует как внутренний документ Международной федерации и направляется только тем национальным ассоциациям, которым предстоит иметь дело с трофеем. Поэтому значительная часть правил обращения с Кубком мира остается неизвестной широкой публике.
Наконец, несколько слов о самой церемонии награждения. Ее проведение также подробно регулируется документами ФИФА. Согласно Hosting Agreement — соглашению о проведении чемпионата мира, которое Международная федерация заключает с принимающей страной и локальным оргкомитетом, именно ФИФА несет ответственность за концепцию, организацию и проведение церемонии закрытия ЧМ. Локальный оргкомитет лишь оказывает необходимую оргподдержку.
Основным элементом церемонии закрытия, разумеется, является вручение Кубка мира победителю. Кроме того, победители и финалисты получают памятные медали, а также награждаются официальные лица матча.
Это же соглашение устанавливает, что церемония должна проводиться с участием президента ФИФА, членов Совета ФИФА и (или) иных лиц, которых определит сама Международная федерация. Именно поэтому главной интригой нынешнего финала становится не только имя чемпиона, но и вопрос, пригласит ли ФИФА для вручения трофея президента США Дональда Трампа и примет ли он его.
Любопытно, что даже сцена для церемонии награждения распределена между сторонами по принципу разделения обязанностей. ФИФА разрабатывает ее концепцию и проект, а локальный оргкомитет отвечает за изготовление, монтаж и техническое обеспечение конструкции. Даже такие, казалось бы, второстепенные детали заранее распределены между сторонами в соответствии с соглашением о проведении чемпионата мира.
Юрий Зайцев, Telegram-канал «Зайцев.Net».