Жизнь Кубка мира: кому принадлежит, кто вручает, где хранится. Юридическая колонка Зайцева

В 1966 году, незадолго до ЧМ в Англии, трофей похитили во время выставки в Лондоне. Через несколько дней во время прогулки в районе Верхний Норвуд его случайно обнаружил пес по кличке Пиклз, моментально ставший известным всей планете. Однако приключения на этом не закончились. После победы Бразилии на ЧМ-1970 она получила Кубок Жюля Риме на вечное хранение, поскольку стала трехкратным чемпионом мира. В 1983 году трофей был похищен из штаб-квартиры Бразильской футбольной конфедерации в Рио-де-Жанейро и на этот раз бесследно исчез.