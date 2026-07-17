Гвардиола объяснил, за счет чего Испания может выиграть ЧМ: «Все зависит от молодых талантов»

«На чемпионате мира играет много футболистов, которыми я восхищаюсь. Я всегда поддерживаю команды, в которых есть приятные мне игроки. Если выиграет Аргентина, то там есть игроки, с которыми я работал, и я буду рад за них», — приводит слова Гвардиолы As.
Что касается Испании, Гвардиола назвал несколько ключевых факторов, благодаря которым подопечные Луиса де ла Фуэнте могут выиграть чемпионат мира: «Все зависит от молодых талантов и от человека, который прибавляет от матча к матчу — Родри. Если ему удастся навязать свою игру в центре поля вместе с Педри, а Ламин сыграет точно и эффективно, Испания сможет сделать разницу».
В финале чемпионата мира сыграют сборные Испании и Аргентины. Игра пройдет 19 июля.