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Гвардиола объяснил, за счет чего Испания может выиграть ЧМ: «Все зависит от молодых талантов»

Бывший главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил шансы сборной Испании на успех в финале ЧМ-2026.

Источник: Getty Images

«На чемпионате мира играет много футболистов, которыми я восхищаюсь. Я всегда поддерживаю команды, в которых есть приятные мне игроки. Если выиграет Аргентина, то там есть игроки, с которыми я работал, и я буду рад за них», — приводит слова Гвардиолы As.

Что касается Испании, Гвардиола назвал несколько ключевых факторов, благодаря которым подопечные Луиса де ла Фуэнте могут выиграть чемпионат мира: «Все зависит от молодых талантов и от человека, который прибавляет от матча к матчу — Родри. Если ему удастся навязать свою игру в центре поля вместе с Педри, а Ламин сыграет точно и эффективно, Испания сможет сделать разницу».

В финале чемпионата мира сыграют сборные Испании и Аргентины. Игра пройдет 19 июля.

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