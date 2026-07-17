Футболку Пеле с финала ЧМ-1958 продали почти за $5 млн

Именно в этом матче Пеле оформил дубль и помог сборной Бразилии обыграть хозяев турнира — команду Швеции — со счетом 5:2, принеся стране первый в истории титул чемпионов мира. На тот момент футболисту было всего 17 лет и 249 дней, благодаря чему он до сих пор остается самым молодым автором гола в истории финалов чемпионатов мира.