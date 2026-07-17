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Футболку Пеле с финала ЧМ-1958 продали почти за $5 млн

Игровая футболка легендарного бразильского нападающего Пеле, в которой он выступал в финале чемпионата мира 1958 года, была продана на аукционе Sotheby’s за $4,88 млн. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник: Газета.Ру

Именно в этом матче Пеле оформил дубль и помог сборной Бразилии обыграть хозяев турнира — команду Швеции — со счетом 5:2, принеся стране первый в истории титул чемпионов мира. На тот момент футболисту было всего 17 лет и 249 дней, благодаря чему он до сих пор остается самым молодым автором гола в истории финалов чемпионатов мира.

Пеле является единственным футболистом, которому удалось трижды стать чемпионом мира. Помимо победы в 1958 году, он выигрывал мировое первенство в 1962 и 1970 годах.

Несмотря на высокую стоимость лота, новый владелец не установил мировой рекорд. Самой дорогой футбольной футболкой в истории остается майка Диего Марадоны, проданная в 2022 году за $9,3 млн. В ней аргентинец сыграл четвертьфинальный матч чемпионата мира 1986 года против Англии, в котором забил два знаменитых мяча, включая гол, вошедший в историю как «рука Бога».

До этого разминочную футболку российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова продали на аукционе за €2650 (246 тысяч рублей).

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