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Баннер о Мальвинах, который показали игроки Аргентины, принесли фанаты

Политический баннер о принадлежности Мальвинских (Фолклендских) островов Аргентине был создан и передан футболистам болельщиками. Об этом сообщает La Nacion.

Источник: Life.ru

Идею с баннером несколько аргентинских болельщиков придумали ещё до матча в Атланте. Организаторы запрещали проносить на арену любые плакаты и флаги с упоминаниями конфликта вокруг Мальвинских островов, однако фанаты решили изготовить послание самостоятельно. Они взяли простыню в гостинице сборной, нанесли на неё чёрной краской надпись «Las Malvinas son argentinas» («Мальвины принадлежат Аргентине») и попытались доставить её на трибуны. Несмотря на усиленные проверки, болельщикам удалось попасть на стадион с полотном.

К концу встречи они переместились в сектор за воротами, где праздновали аргентинские фанаты. Когда сотрудники безопасности заметили баннер и попытались его забрать, владельцы решили выбросить его на поле. Чтобы ткань долетела до газона, они поместили внутрь пластиковую бутылку и бросили её в сторону штрафной площади.

Первым баннер обнаружил Джовани Ло Чельсо. Полузащитник поднял свёрнутое полотно, развернул его и показал надпись партнёрам. К нему присоединились Кристиан Ромеро и Лисандро Мартинес — вместе они сфотографировались с баннером перед болельщиками.

После окончания празднования создатель полотна попытался вернуть его, однако баннер уже забрали представители команды. Позже сотрудник сборной Патрисио Аубер опубликовал фотографию с ним и сообщил, что он находится в сохранности. Сейчас баннер остаётся вместе с аргентинской делегацией в гостинице. Не исключается, что он отправится с командой в Нью-Йорк на финальный матч, а затем будет передан болельщику, который его изготовил.

Напомним, футболисты сборной Аргентины развернули баннер о принадлежности Мальвинских островов после выхода в финал чемпионата мира. Акция прошла на поле после победы над командой Англии. В результате ФИФА инициировала дисциплинарное разбирательство, футболистам грозят различные санкции. Спектр наказаний варьируется от денежного взыскания до полного запрета на любую деятельность, связанную с этим видом спорта. Тем не менее федерация футбола решила отложить наказание аргентинцев до завершения ЧМ. Вердикт огласят только после финальной игры турнира, в которой 19 июля встретятся Испания и Аргентина.