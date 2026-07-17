Баннер о Мальвинах, который показали игроки Аргентины, принесли фанаты

После окончания празднования создатель полотна попытался вернуть его, однако баннер уже забрали представители команды. Позже сотрудник сборной Патрисио Аубер опубликовал фотографию с ним и сообщил, что он находится в сохранности. Сейчас баннер остаётся вместе с аргентинской делегацией в гостинице. Не исключается, что он отправится с командой в Нью-Йорк на финальный матч, а затем будет передан болельщику, который его изготовил.