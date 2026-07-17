Почему один из крупнейших городов США отказался от чемпионата мира-2026

Чемпионат мира по футболу проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Впервые в истории турнира в нем приняли участие 48 команд, при этом основная часть чемпионата прошла в Соединенных Штатах.
В США матчи мундиаля приняли 11 городов, которые распределены по регионам. Восточный регион включает Бостон, Нью-Йорк, Филадельфию, Майами и Атланту. К Центральному региону относятся Хьюстон, Даллас и Канзас-Сити. На Западном побережье игры прошли в Сиэтле, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе.
Первоначально ожидалось, что турнир также примет Чикаго, третий по величине город США. Но в итоге власти 10-миллионного мегаполиса отказались от проведения крупнейшего мероприятия в мире. Аналогичным образом поступили и власти Денвера, ведущего города «Горных штатов» и одного из крупнейших спортивных центров США.
«РБК Спорт» рассказывает, почему один из крупнейших городов США отказался от проведения матчей чемпионата мира-2026.
Почему Чикаго отклонил предложения ФИФА
Чикаго, третий по величине город США с культовым стадионом Soldier Field, казался идеальным кандидатом для проведения матчей чемпионата мира 2026 года. Город уже принимал мундиаль в 1994 году, обладает развитой инфраструктурой и удобно расположен для турнира, который охватывает сразу три страны. Тем не менее бывший мэр Чикаго Рам Эмануэль отклонил предложение ФИФА.
Главной причиной отказа стали крайне невыгодные финансовые условия, предлагаемые международной федерацией. Модель ФИФА позволяет руководящему органу получать основную часть доходов от продажи билетов, трансляций, спонсорства, продажи сопутствующих товаров, парковки автомобилей
При этом города-организаторы несут на себе все финансовое бремя расходов, включая затраты на:
- Общественный транспорт;
- Безопасность и охрану;
- Медицинские услуги и пожарную охрану;
- Полицейское сопровождение;
- VIP-сопровождение для лиц, которых ФИФА сочтет достойными этой чести.
В интервью The Athletic экс-мэр Эмануэль заявил, что в 2018 году у него, как у «представителя налогоплательщиков Чикаго», были серьезные опасения. По его мнению, его просили взять на себя все риски, в то время как ФИФА забирала себе все выгоды.
Он считал недопустимым, чтобы налогоплательщики Чикаго несли значительные расходы без соответствующей финансовой отдачи, фактически субсидируя мероприятие, прибыль от которого уходит другой организации.
Несмотря на неоднократные заявления президента ФИФА Джанни Инфантино о потенциальной прибыли в $30 млрд для экономики США, старт турнира 11 июня выявил проблемы. Некоторые города, где спрос на поездки и отели оказался ниже ожидаемого, теперь опасаются, что не смогут окупить свои инвестиции.
Дополнительные требования от ФИФА и риски
В контракте ФИФА также оставляла за собой право потребовать возведение купола над открытым стадионом Soldier Field (вместимость более 61 тыс. зрителей). Эмануэль отказался принять это условие, считая его необоснованным требованием, влекущим расходы в размере $50−100 млн.
Кроме того, ФИФА запрашивала освобождение от налога с продаж билетов, на что другие штаты (Миссури, Джорджия, Флорида) были готовы пойти. Однако экс-мэр Чикаго не согласился с этим требованием.
Осенью 2025 года в интервью The Athletic исполнительный директор Чикагской спортивной комиссии Кара Бахман заявила, что условия сделки настолько перекладывали финансовое бремя на город, что это грозило долгами.
Чикаго также беспокоили ограничительные категории спонсорства ФИФА, которые не позволяли принимающим городам заключать партнерства с какими-либо компаниями, потенциально конкурирующими с собственными спонсорами ФИФА.
При этом формально Чикаго подписал контракт, однако сделал это довольно дерзко, осознавая, что ФИФА подобное не одобрят. Представители города внесли в документ оговорку, упомянув в ней спорные вопросы.
Представители международной организации четко заявили, что в подписанных документах не должно быть никаких оговорок. В итоге стороны не достигли соглашения, и заявка Чикаго не была принята.
По аналогичному пути пошел и штат Колорадо (крупнейший город — Денвер), где отказались выделять средства налогоплательщиков на проведение турнира и менять ради этого законы.
Опасения Чикаго оказались не беспочвенными. По мере приближения чемпионата мира в других городах-организаторах возникали проблемы с расходами и финансированием мероприятий для болельщиков. Власти многих городов жаловались на ФИФА перед стартом турнира из-за нежелания организации компенсировать огромные расходы на подготовку. Эффект же от проведения ЧМ пока сомнительный.
Автор: Полина Мельникова