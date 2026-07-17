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Славко Винчич рассудит финальный матч чемпионата мира по футболу

В финале сыграют сборные Испании и Аргентины.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 17 июля. /ТАСС/. Словенский арбитр Славко Винчич назначен главным арбитром финального матча чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

В финальном матче сыграют сборные Аргентины и Испании, встреча пройдет 19 июля, начало — 22:00 мск. Помощниками Винчича будут его соотечественники Томаж Кланчник и Андраж Ковачич, резервным судьей — Адхам Махадмех из Иордании, резервным помощником — его соотечественник Мохаммад Аль-Калаф.

Винчичу 46 лет, он является судьей категории ФИФА с 2010 года. Обслуживал финальный матч Лиги чемпионов в 2024 году, на текущем мировом первенстве работал на четырех играх. В матче 1/16 финала чемпионата мира между командами Мексики и Эквадора (2:0) Винчич удалил с поля эквадорского защитника Пьеро Инкапье из-за того, что игрок прикрыл рукой рот во время диалога с соперником.