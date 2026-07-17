Славко Винчич рассудит финальный матч чемпионата мира по футболу

Винчичу 46 лет, он является судьей категории ФИФА с 2010 года. Обслуживал финальный матч Лиги чемпионов в 2024 году, на текущем мировом первенстве работал на четырех играх. В матче 1/16 финала чемпионата мира между командами Мексики и Эквадора (2:0) Винчич удалил с поля эквадорского защитника Пьеро Инкапье из-за того, что игрок прикрыл рукой рот во время диалога с соперником.