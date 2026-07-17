Marca узнала, сколько продлится перерыв в финале ЧМ-2026

Перерыв в финальном матче чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентины продлится не дольше 17 минут. Об сообщает Marca со ссылкой на заявление организаторов ЧМ-2026.
ФИФА уведомила футбольные федерации Испании и Аргентины о длительности перерыва.
Отмечается, что выступление Шакиры, Мадонны и Джастина Бибера займет 11 минут. Еще около шести минут будет отведено на установку и демонтаж сцены, а также полива газона на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси, где 19 июля пройдет финал (начало 22:00).
Таким образом, перерыв между таймами будет на две минуты дольше обычного 15-минутного.
При этом ранее 17 июля Reuters со ссылкой на источники в телевещательных компаниях писал, что установка сцены для 11-минутного шоу займет около семи минут, и примерно столько же времени потребуется на демонтаж оборудования и уборку поля перед началом второго тайма.
The Telegraph 15 июля писала, что перерыв в финале чемпионата мира может продлиться до получаса.