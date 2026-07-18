Кукурелья завершит карьеру в сборной Испании в случае победы на ЧМ-2026

«Если Испания выиграет чемпионат мира, я позвоню [тренеру] Луису де ла Фуэнте на следующий день и завершу карьеру в сборной. С трофеями Евро и чемпионата мира нельзя желать большего», — сказал 27-летний Кукурелья.