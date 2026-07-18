Кукурелья завершит карьеру в сборной Испании в случае победы на ЧМ-2026

Защитник сборной Испании Марк Кукурелья заявил Movistar Plus+, что завершит карьеру в национальной команде в случае победы на чемпионате мира 2026 года.
«Если Испания выиграет чемпионат мира, я позвоню [тренеру] Луису де ла Фуэнте на следующий день и завершу карьеру в сборной. С трофеями Евро и чемпионата мира нельзя желать большего», — сказал 27-летний Кукурелья.
Защитник, который 15 июня перешел из «Челси» в мадридский «Реал», провел за сборную Испании 31 матч и забил один гол. С командой он выиграла Евро-2024.
В финале ЧМ-2026 сборная Испании 19 июля сыграет с командой Аргентины.