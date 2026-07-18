Глава Еврокомиссии отклонила приглашение на финал ЧМ по футболу

Финальный матч между сборными Аргентины и Испании состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США), начало запланировано в 22:00 мск. Главным арбитром игры назначен словенский судья Славко Винчич. На чемпионате мира 2026 года Винчич работал главным арбитром на трех матчах: групповой этап Бразилия — Марокко (1:1), групповой этап Иордания — Алжир (1:2) и 1/16 финала Мексика — Эквадор (2:0). В этих матчах он показал семь желтых карточек и одну красную.