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Глава Еврокомиссии отклонила приглашение на финал ЧМ по футболу

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен получила приглашение на финал чемпионата мира по футболу, однако мероприятие она не посетит. Об этом рассказала представитель ЕК Паула Пиньо изданию Politico.

Источник: Reuters

«Президент ЕК получила приглашение на финал Кубка мира ФИФА, но в связи с рабочими задачами она не будет присутствовать», — указала она.

Финальный матч между сборными Аргентины и Испании состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США), начало запланировано в 22:00 мск. Главным арбитром игры назначен словенский судья Славко Винчич. На чемпионате мира 2026 года Винчич работал главным арбитром на трех матчах: групповой этап Бразилия — Марокко (1:1), групповой этап Иордания — Алжир (1:2) и 1/16 финала Мексика — Эквадор (2:0). В этих матчах он показал семь желтых карточек и одну красную.

Матч за третье место между Англией и Францией пройдет 18 июля в Майами.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.

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