Инфантино назвал ЧМ-2026 лучшим в истории

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино назвал чемпионат мира в США, Канаде и Мексике величайшим в истории.
Ранее Инфантино называл лучшим каждый чемпионат мира, который проводился с момента его избрания на пост главы организации в 2016 году. В 2018-м он выделил в качестве лучшего чемпионат мира в России, а в 2022 году — в Катаре.
«Я обещал вам, что мы проведем великолепный чемпионат мира. Безусловно, он превзошел все ожидания. Полные стадионы в США, Канаде и Мексике, все счастливо и мирно наслаждаются игрой. Американская мечта стала реальностью, мы объединили мир в Америке», — сказал Инфантино на встрече с Трампом, опубликованном на странице Белого дома в соцсети Х.
«Этот чемпионат мира не был бы настолько успешным без вас. Это не просто величайший чемпионат мира всех в истории, это величайшее социально-культурное событие в истории человечества. Мы все часть этого события, за что я вас хочу поблагодарить. Осталось два матча, но уже можно сказать, что от этого турнира выиграл весь мир, Америка и ФИФА», — добавил глава ФИФА.
Чемпионат мира по футболу впервые в истории проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля в Нью-Йорке финальным матчем между сборными Испании и Аргентины.