Инфантино назвал ЧМ-2026 лучшим в истории

«Этот чемпионат мира не был бы настолько успешным без вас. Это не просто величайший чемпионат мира всех в истории, это величайшее социально-культурное событие в истории человечества. Мы все часть этого события, за что я вас хочу поблагодарить. Осталось два матча, но уже можно сказать, что от этого турнира выиграл весь мир, Америка и ФИФА», — добавил глава ФИФА.