В Нью-Йорк на финал ЧМ прибыли около 50 тысяч болельщиков сборной Аргентины

По информации издания, не все из них прибыли из Аргентины, некоторые являются жителями США. Также не все смогут попасть на стадион. Отмечается, что о массовом прибытии аргентинцев стало известно ранее, когда в Атланте, где аргентинцы обыграли в полуфинале англичан, сервисы аренды автомобилей столкнулись с нехваткой машин из-за представителей Южной Америки, отправившихся в Нью-Йорк.