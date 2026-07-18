Хави назвал лучший матч сборной Испании на ЧМ-2026: «Настоящая ода футболу»

"Думаю, это был лучший матч Испании на этом чемпионате мира, настоящая ода футболу. Я уже много лет не видел такой сплоченной команды, игравшей настолько уверенно как в атаке, так и в защите. И это — против сборной Франции, которая на тот момент считалась сильнейшей командой.
Этот тренер, эти игроки, это поколение — они создали по-настоящему великую команду на всех уровнях. Здесь нет места эгоизму. Нынешняя сборная Испании очень похоже на нашу Испанию 2010 года. Я настроен оптимистично и верю, что у них все получится", — цитирует Хави Mundo Deportivo.
Финал ЧМ-2026 между сборными Испании и Аргентины состоится завтра, 19 июля.
Дидье Дешам
Луис Де ла Фуэнте
Микель Ойярсабаль
22′
Педро Порро
(Дани Ольмо)
58′
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
7
Усман Дембеле
10
Килиан Мбаппе
86′
4
Дайот Упамекано
8
Орельен Тчуамени
3
Люка Динь
72′
19
Тео Эрнандез
12
Брэдли Барколя
57′
20
Дезире Дуэ
11
Майкл Олисе
72′
24
Райан Шерки
17
Вильям Салиба
30′
26
Максенс Лакруа
14
Адриен Рабьо
8′
46′
6
Ману Коне
23
Унаи Симон
24
Марк Кукурелья
31′
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
12
Педро Порро
83′
5
Маркос Льоренте
15
Алекс Баэна
83′
17
Нико Уильямс
10
Дани Ольмо
77′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
74′
7
Ферран Торрес
8
Фабиан Руис
77′
20
Педри
Главный судья
Иван Арсидес Бартон
(Сальвадор)
Боковой судья
Давид Моран
(Сальвадор)
Боковой судья
Антонио Пупиро
(Никарагуа)
ВАР
Томаш Квятковски
(Польша)
Ассистент ВАР
Деннис Хиглер
(Нидерланды)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти