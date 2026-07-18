Хави назвал лучший матч сборной Испании на ЧМ-2026: «Настоящая ода футболу»

"Думаю, это был лучший матч Испании на этом чемпионате мира, настоящая ода футболу. Я уже много лет не видел такой сплоченной команды, игравшей настолько уверенно как в атаке, так и в защите. И это — против сборной Франции, которая на тот момент считалась сильнейшей командой.