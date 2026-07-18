Бекхэма освистали в Нью-Йорке за отказ выбрать победителя финала ЧМ-2026

«Боже мой. Очевидно, я играл в Испании, поэтому испытываю огромную привязанность к стране и ее сборной. Думаю, они проделали исключительную работу на этом чемпионате мира и заслужили место в финале. Что касается Аргентины — у них есть Лионель. Он выдающийся игрок и выдающийся человек с правильными ценностями. Я хожу вокруг да около… Я останусь в стороне. Не знаю, кто победит. Я хочу, чтобы Лео выступил невероятно хорошо, потому что он исключительный человек и игрок. Но Испания будет очень трудным соперником. Я не скажу, кто, по-моему, выиграет. Просто посижу на заборе и получу удовольствие от игры», — заявил Бекхэм.