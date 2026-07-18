Гвардис: «ФИФА поставила под угрозу правила игры, показав, что можно делать что угодно. Это недопустимый прецедент»

— Отказ был предсказуемым. В судействе мы говорим так: если ты неправильно поставил пенальти в одни ворота, а потом неправильно ставишь в другие, то это не 1:1, а минус два, то есть две ошибки. Думаю, в ФИФА наверняка жалеют об инциденте с Балогуном.