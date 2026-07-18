Гвардис: «ФИФА поставила под угрозу правила игры, показав, что можно делать что угодно. Это недопустимый прецедент»

Футболист был удален за грубый фол в матче 1/16 финала против Боснии и Герцеговины (2:0), но ФИФА отменила наказание, что позволило американцу выйти на поле в игре ⅛ против Бельгии (1:4). Сообщалось, что на такой шаг ФИФА решилась после звонка президента США Дональда Трампа главе организации Джанни Инфантино. Позже появилась информация, что решение о приостановке дисквалификации Балогуна принял лично глава дисциплинарного комитета ФИФА Мохаммад Аль-Камали без привлечения остальных 17 членов.
— Пожалуй, самый скандальный эпизод всего чемпионата мира — это отмена красной карточки форварда сборной США Фоларина Балогуна. Его фол в матче с Боснией точно заслуживал удаления?
— Балогун проиграл позицию, шел на излом и мог сломать ногу Тарику Мухаремовичу. Если не удалять за такое, то за что тогда? Это красная карточка, тут даже обсуждать нечего.
— Однако куда больший резонанс получили последующие события.
— Для меня это необъяснимо и непонятно, однозначный промах ФИФА. Недаром Александер Чеферин выступил с заявлением, что подобное не должно происходить. Еще больше не укладывается в голове, что такое непопулярное решение председатель дисциплинарного комитета принял единолично, не обратившись к остальным 17 членам. Его поступок бросил тень на справедливость футбола.
— Ходят слухи, что УЕФА даже собирается выдвинуть альтернативного кандидата на ближайшие выборы главы ФИФА. Думаете, этот скандал может пошатнуть позиции Джанни Инфантино?
— Не берусь давать однозначный ответ, но кейс Балогуна может стать весомым аргументом в борьбе за власть. И конечно, такое резонансное событие, да еще и во время чемпионата мира, не пошло на пользу репутации Инфантино.
— После США с просьбой отменить красную карточку своему игроку обратилась и Англия. Не стоило ли ФИФА дать аналогичную отложенную дисквалификацию Джареллу Куанса, чтобы сгладить углы?
— Отказ был предсказуемым. В судействе мы говорим так: если ты неправильно поставил пенальти в одни ворота, а потом неправильно ставишь в другие, то это не 1:1, а минус два, то есть две ошибки. Думаю, в ФИФА наверняка жалеют об инциденте с Балогуном.
— Шлейф от этого скандала точно будет тянуться ещё долго.
— Они поставили под угрозу сами правила игры, показав, что можно делать что угодно. Это совершенно недопустимый прецедент, — сказал Гвардис в интервью RT.