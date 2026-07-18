Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
19.07
Франция
:
Англия
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.15
П2
3.90
Футбол. Первая лига
19.07
Урал
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.27
П2
3.70
Футбол. Первая лига
19.07
КАМАЗ
:
Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
3.56
X
3.30
П2
2.17
Футбол. Первая лига
19.07
Велес
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.07
П2
2.86
Футбол. Первая лига
19.07
Текстильщик
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.17
П2
2.91
Футбол. Первая лига
19.07
Шинник
:
Ленинградец
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.31
П2
4.21

Гвардис: «ФИФА поставила под угрозу правила игры, показав, что можно делать что угодно. Это недопустимый прецедент»

Инспектор РПЛ и УЕФА Александр Гвардис прокомментировал скандал с отменой красной карточки нападающего сборной США Фоларина Балогуна на чемпионате мира-2026.

Источник: Sport24

Футболист был удален за грубый фол в матче 1/16 финала против Боснии и Герцеговины (2:0), но ФИФА отменила наказание, что позволило американцу выйти на поле в игре ⅛ против Бельгии (1:4). Сообщалось, что на такой шаг ФИФА решилась после звонка президента США Дональда Трампа главе организации Джанни Инфантино. Позже появилась информация, что решение о приостановке дисквалификации Балогуна принял лично глава дисциплинарного комитета ФИФА Мохаммад Аль-Камали без привлечения остальных 17 членов.

— Пожалуй, самый скандальный эпизод всего чемпионата мира — это отмена красной карточки форварда сборной США Фоларина Балогуна. Его фол в матче с Боснией точно заслуживал удаления?

— Балогун проиграл позицию, шел на излом и мог сломать ногу Тарику Мухаремовичу. Если не удалять за такое, то за что тогда? Это красная карточка, тут даже обсуждать нечего.

— Однако куда больший резонанс получили последующие события.

— Для меня это необъяснимо и непонятно, однозначный промах ФИФА. Недаром Александер Чеферин выступил с заявлением, что подобное не должно происходить. Еще больше не укладывается в голове, что такое непопулярное решение председатель дисциплинарного комитета принял единолично, не обратившись к остальным 17 членам. Его поступок бросил тень на справедливость футбола.

— Ходят слухи, что УЕФА даже собирается выдвинуть альтернативного кандидата на ближайшие выборы главы ФИФА. Думаете, этот скандал может пошатнуть позиции Джанни Инфантино?

— Не берусь давать однозначный ответ, но кейс Балогуна может стать весомым аргументом в борьбе за власть. И конечно, такое резонансное событие, да еще и во время чемпионата мира, не пошло на пользу репутации Инфантино.

— После США с просьбой отменить красную карточку своему игроку обратилась и Англия. Не стоило ли ФИФА дать аналогичную отложенную дисквалификацию Джареллу Куанса, чтобы сгладить углы?

— Отказ был предсказуемым. В судействе мы говорим так: если ты неправильно поставил пенальти в одни ворота, а потом неправильно ставишь в другие, то это не 1:1, а минус два, то есть две ошибки. Думаю, в ФИФА наверняка жалеют об инциденте с Балогуном.

— Шлейф от этого скандала точно будет тянуться ещё долго.

— Они поставили под угрозу сами правила игры, показав, что можно делать что угодно. Это совершенно недопустимый прецедент, — сказал Гвардис в интервью RT.

Узнать больше по теме
Пенальти в футболе: правила, ошибки и спорные моменты
Пенальти — удар по воротам с 11 метров, который назначают за нарушение правил в штрафной площади. Обычно речь идет о подножке, толчке, задержке соперника или игре рукой рядом со своими воротами. Именно решения о пенальти чаще других становятся поводом для споров между игроками, тренерами и болельщиками.
Читать дальше