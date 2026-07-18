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«Трамп, мне нужна помощь!» — чемпиона мира и Европы не пустили с детьми в США на финал ЧМ-2026

Чемпион мира и Европы Жоан Капдевила сообщил, что ему отказали в выдаче американской визы, в результате чего он не сможет посетить финал чемпионата мира-2026.

Источник: Sport24

"Мне нужна помощь, Дональд Трамп! Мне только что сообщили, что я не могу поехать на финал со своими детьми, потому что ESTA (Электронная система авторизации путешествий (Electronic System for Travel Authorization) — автоматизированная система, которая определяет право туристов на поездку в США в рамках Программы безвизового въезда) отклонила мою заявку.

Может ли кто-нибудь мне помочь? Вы даже не представляете, как я был рад быть там с моими партнерами по команде 2010 года и поддержать команду.

Не могу поверить, что меня не пустят в США, и что я пропущу такой момент со своими детьми, которые так любят футбол. Если кто-то знает, как решить эту проблему, я буду бесконечно благодарен", — написал Капдевила в Х.

Сборная Испании в финале мундиаля сыграет против Аргентины. Матч пройдет в воскресенье, 19 июля, на стадионе «Метлайф» в пригороде Нью-Йорка Ист-Ратерфорде и начнется в 22:00 по московскому времени.

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