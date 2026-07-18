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Российский дипломат пожелал Аргентине победы в финале ЧМ по футболу

Глава департамента МИД РФ Щетинин пожелал Аргентине победы на ЧМ по футболу.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Россияне желают, чтобы Аргентина победила в финале чемпионате мира по футболу, заявил глава латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

Ранее команда Аргентины обыграла Англию и вышла в финал чемпионата мира. Ее оппонентом выступит команда Испании, победившая Францию. Матч пройдет 19 июля.

«Мы желаем Аргентине победы на мундиале», — сказал Щетинин, выступая на открытии фестиваля латиноамериканской и карибской культуры.

Присутствующие встретили его слова бурными аплодисментами.

Фестиваль латиноамериканской и карибской культуры открылся в саду «Эрмитаж» в субботу. Его гостей ждет обширная культурная программа, в том числе мастер-классы по танцам стран региона, лекции, возможность познакомиться с кулинарией Латинской Америки.

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