Российский дипломат пожелал Аргентине победы в финале ЧМ по футболу

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Россияне желают, чтобы Аргентина победила в финале чемпионате мира по футболу, заявил глава латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.
Ранее команда Аргентины обыграла Англию и вышла в финал чемпионата мира. Ее оппонентом выступит команда Испании, победившая Францию. Матч пройдет 19 июля.
«Мы желаем Аргентине победы на мундиале», — сказал Щетинин, выступая на открытии фестиваля латиноамериканской и карибской культуры.
Присутствующие встретили его слова бурными аплодисментами.
Фестиваль латиноамериканской и карибской культуры открылся в саду «Эрмитаж» в субботу. Его гостей ждет обширная культурная программа, в том числе мастер-классы по танцам стран региона, лекции, возможность познакомиться с кулинарией Латинской Америки.