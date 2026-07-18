Шеф-редактор испанского топ-издания: «Месси уже более великий, чем Пеле»

— Считаю, что Месси — уже величайший в истории, если брать футбол в целом. Пеле — величайший на чемпионатах мира, поскольку он трижды брал чемпионский титул. Но если говорить еще о клубном футболе и все суммировать, у меня нет сомнений, что Месси — номер один.