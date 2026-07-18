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Шеф-редактор испанского топ-издания: «Месси уже более великий, чем Пеле»

Ведущий футбольный журналист Испании, шеф-редактор главного национального спортивного издания Marca Хуан Кастро в интервью «СЭ» оценил достижения Лионеля Месси и назвал его более великим футболистом, чем Пеле.

Источник: Спорт-Экспресс

— Если Аргентина снова станет чемпионом мира, верно ли, по-вашему, будет сравнивать Месси с Пеле?

— Считаю, что Месси — уже величайший в истории, если брать футбол в целом. Пеле — величайший на чемпионатах мира, поскольку он трижды брал чемпионский титул. Но если говорить еще о клубном футболе и все суммировать, у меня нет сомнений, что Месси — номер один.

На ЧМ-2026 Месси забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи. Всего у аргентинца на мировых первенствах 21 гол и 12 голевых пасов — форвард является лучшим бомбардиром и ассистентом в истории турнира.

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