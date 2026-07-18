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Защитник сборной Испании Порро: «Остановить Месси невозможно»

Защитник сборной Испании Педро Порро выразил восхищение капитаном сборной Аргентины Лионелем Месси, признав, что сдержать его на поле практически нереально.

Источник: Sport24

"Что касается Лео Месси, я считаю его лучшим во все времена. Как его остановить? Я бы сказал, что это невозможно.

Нам нужно больше сфокусироваться на себе. Наш матч против Франции как раз строился вокруг этого — нейтрализовать их сильные стороны", — приводит слова Порро Cope.

Финал чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины состоится 19 мая. Начало встречи — 22:00 по московскому времени.

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