Защитник сборной Испании Порро: «Остановить Месси невозможно»

"Что касается Лео Месси, я считаю его лучшим во все времена. Как его остановить? Я бы сказал, что это невозможно.
Нам нужно больше сфокусироваться на себе. Наш матч против Франции как раз строился вокруг этого — нейтрализовать их сильные стороны", — приводит слова Порро Cope.
Финал чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины состоится 19 мая. Начало встречи — 22:00 по московскому времени.
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