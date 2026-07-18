Талалаев: «Наверное, такого справедливого чемпионата мира не было давно»

Также специалист назвал фаворита в финале между Испанией и Аргентиной.
"В финале сыграют действующий чемпион мира и действующий чемпион Европы. По моему мнению, все объективно. Наверное, такого справедливого чемпионата мира не было давно. По игре чуть сильнее испанцы: по организации, разноплановости, подготовленности на сегодняшний день.
По мастерству и по тому, что там есть человек, который может сделать чудо, Аргентина пока превосходит, наверное, Ямаля и его соратников. Поэтому где-то 52 на 48 процентов в пользу Испании. А кто победит — покажет финал«, — сказал Талалаев “РБ Спорт”.
Узнать больше по теме
Биография Андрея Талалаева: карьера и личная жизнь футбольного тренера
Андрей Талалаев в настоящее время переживает невероятную волну популярности. Тренер, то и дело курсировавший между аутсайдерами РПЛ, ФНЛ и телевидением, в этом году построил крепкую команду в Калининграде. «Балтика» всё ещё идёт в группе лидеров чемпионата и не собирается останавливаться. Такого в биографии русского Раньери прежде не случалось.Читать дальше