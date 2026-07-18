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Талалаев: «Наверное, такого справедливого чемпионата мира не было давно»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев поделился впечатлениями от чемпионата мира-2026.

Источник: Соцсети

Также специалист назвал фаворита в финале между Испанией и Аргентиной.

"В финале сыграют действующий чемпион мира и действующий чемпион Европы. По моему мнению, все объективно. Наверное, такого справедливого чемпионата мира не было давно. По игре чуть сильнее испанцы: по организации, разноплановости, подготовленности на сегодняшний день.

По мастерству и по тому, что там есть человек, который может сделать чудо, Аргентина пока превосходит, наверное, Ямаля и его соратников. Поэтому где-то 52 на 48 процентов в пользу Испании. А кто победит — покажет финал«, — сказал Талалаев “РБ Спорт”.

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