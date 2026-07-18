Талалаев: «Наверное, такого справедливого чемпионата мира не было давно»

По мастерству и по тому, что там есть человек, который может сделать чудо, Аргентина пока превосходит, наверное, Ямаля и его соратников. Поэтому где-то 52 на 48 процентов в пользу Испании. А кто победит — покажет финал«, — сказал Талалаев “РБ Спорт”.