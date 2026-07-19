ФИФА удалила более 7 миллионов оскорбительных комментариев во время ЧМ

Всего ФИФА с начала чемпионата мира проверила более 53 миллионов постов и комментариев, из которых 7 миллионов были удалены. Это в 14 раз больше, чем на чемпионате мира 2022 года, когда было удалено 470 тысяч таких сообщений. Кроме того, ФИФА предприняла меры и сообщила о более чем 200 тысячах комментариев, содержавших оскорбления и угрозы, в то время как на предыдущем чемпионате мира эта цифра составляла 19,6 тысячи сообщений.
Также SMPS ФИФА проверила и оценила более полумиллиона сообщений, выявленных с помощью искусственного интеллекта и направленных против игроков, тренеров и официальных лиц. Более 15 тысяч из них были переданы для дальнейших действий, а более 1 тысячи серьезных угроз были направлены соответствующим органам, включая правоохранительные.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. В матче за третье место сыграют сборные Франции и Англии. Турнир завершится 19 июля финальным матчем Испания — Аргентина.