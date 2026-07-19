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ФИФА удалила более 7 миллионов оскорбительных комментариев во время ЧМ

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Служба защиты социальных сетей (SMPS) Международной федерации футбола (ФИФА) выявила и удалила более 7 миллионов потенциально опасных или оскорбительных комментариев во время чемпионата мира 2026 года, сообщается на сайте организации.

Источник: Reuters

Всего ФИФА с начала чемпионата мира проверила более 53 миллионов постов и комментариев, из которых 7 миллионов были удалены. Это в 14 раз больше, чем на чемпионате мира 2022 года, когда было удалено 470 тысяч таких сообщений. Кроме того, ФИФА предприняла меры и сообщила о более чем 200 тысячах комментариев, содержавших оскорбления и угрозы, в то время как на предыдущем чемпионате мира эта цифра составляла 19,6 тысячи сообщений.

Также SMPS ФИФА проверила и оценила более полумиллиона сообщений, выявленных с помощью искусственного интеллекта и направленных против игроков, тренеров и официальных лиц. Более 15 тысяч из них были переданы для дальнейших действий, а более 1 тысячи серьезных угроз были направлены соответствующим органам, включая правоохранительные.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. В матче за третье место сыграют сборные Франции и Англии. Турнир завершится 19 июля финальным матчем Испания — Аргентина.