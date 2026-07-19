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Тренер сборной Испании рассказал о состоянии Ямаля перед финалом ЧМ

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Тренер сборной Испании по футболу Луис де ла Фуэнте заявил, что нападающий Ламин Ямаль находится в отличной физической форме перед финалом чемпионата мира против команды Аргентины.

Источник: РИА "Новости"

В четверг СМИ сообщили, что Ямаль пропустил тренировку команды из-за дискомфорта в мышце ноги. На следующий день 19-летний нападающий вернулся к занятиям в общей группе.

«Он получил сильный удар в том эпизоде ​​с назначением пенальти. Он испытывал некоторый дискомфорт, поэтому мы предпочли, чтобы он тренировался индивидуально. С ним все в порядке, никаких проблем нет. Он находится в отличной физической форме», — приводит слова де ла Фуэнте As.

Финал чемпионата мира пройдет 19 июля в Нью-Джерси и начнется в 22:00 по московскому времени.

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