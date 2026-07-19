Тренер сборной Испании рассказал о состоянии Ямаля перед финалом ЧМ

В четверг СМИ сообщили, что Ямаль пропустил тренировку команды из-за дискомфорта в мышце ноги. На следующий день 19-летний нападающий вернулся к занятиям в общей группе.
«Он получил сильный удар в том эпизоде с назначением пенальти. Он испытывал некоторый дискомфорт, поэтому мы предпочли, чтобы он тренировался индивидуально. С ним все в порядке, никаких проблем нет. Он находится в отличной физической форме», — приводит слова де ла Фуэнте As.
Финал чемпионата мира пройдет 19 июля в Нью-Джерси и начнется в 22:00 по московскому времени.