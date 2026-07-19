Тренер сборной Испании рассказал о состоянии Ямаля перед финалом ЧМ

«Он получил сильный удар в том эпизоде ​​с назначением пенальти. Он испытывал некоторый дискомфорт, поэтому мы предпочли, чтобы он тренировался индивидуально. С ним все в порядке, никаких проблем нет. Он находится в отличной физической форме», — приводит слова де ла Фуэнте As.