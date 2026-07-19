Генич сделал прогноз на финал Испания — Аргентина: «Хватит ли у них ресурса на подвиг в финале?»

Концовка турнира все ближе, и эмоций у футболистов остается все меньше и меньше. Испания, как ледокол, движется по сетке турнира, раскидывая по сторонам всех соперников. Аргентинцы очень драматично провели все матчи в плей-офф — потратили море слез и волевых сил, и я не уверен, хватит ли у них ресурса на подвиг в финале«, — цитирует Генича “Рейтинг Букмекеров”.