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Генич сделал прогноз на финал Испания — Аргентина: «Хватит ли у них ресурса на подвиг в финале?»

Известный комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от финала чемпионата мира Испания — Аргентина.

Источник: РИА "Новости"

Прогноз: победа Испании, коэффициент — 2.35.

"Обе команды проходят турнир на высоком уровне, подтверждая статус фаворитов. Испанцы выглядят более структурно и одержали серию побед на классе. Аргентинцы очень зависимы от формы и эмоционального состояния лидеров.

Концовка турнира все ближе, и эмоций у футболистов остается все меньше и меньше. Испания, как ледокол, движется по сетке турнира, раскидывая по сторонам всех соперников. Аргентинцы очень драматично провели все матчи в плей-офф — потратили море слез и волевых сил, и я не уверен, хватит ли у них ресурса на подвиг в финале«, — цитирует Генича “Рейтинг Букмекеров”.

Финал чемпионата мира Испания — Аргентина состоится 19 июля в 22:00 по московскому времени.

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Испания
:
Аргентина
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