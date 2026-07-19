Мостовой рассказал, что у него разрывается сердце за обоих финалистов ЧМ

«У меня нет фаворита, — отметил Мостовой. — Обе сборные у меня были главными претендентами, не считая Францию, которая, можно сказать, провалила за две игры турнир — испанцам проиграли и вчера в матче за третье место. Что касается финала, у меня здесь сердце разрывается, я за обе сборные буду болеть, пускай выиграют оба. Если выиграет Испания, то будет жалко увидеть слезы Месси. Если выиграет Аргентина, то слезы испанцев».