Мостовой рассказал, что у него разрывается сердце за обоих финалистов ЧМ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июля. /ТАСС/. Бывшему футболисту сборной России Александру Мостовому симпатичны обе команды — финалиста чемпионата мира, но определяющим фактором для результата игры станет первый гол. Такое мнение он высказал ТАСС.
«У меня нет фаворита, — отметил Мостовой. — Обе сборные у меня были главными претендентами, не считая Францию, которая, можно сказать, провалила за две игры турнир — испанцам проиграли и вчера в матче за третье место. Что касается финала, у меня здесь сердце разрывается, я за обе сборные буду болеть, пускай выиграют оба. Если выиграет Испания, то будет жалко увидеть слезы Месси. Если выиграет Аргентина, то слезы испанцев».
«Я думаю, что будет что-то похожее на матч Испания — Франция. Ничего не предвещало поражения Франции, но грубая ошибка и счет стал 0:1. Что-то похожее на это. Испанцы будут держать мяч, а аргентинцы с гениальным футболистом будут где-то пытаться уколоть. Тут тоже многое зависит от того, кто первый забьет. Конечно, решит один момент, одна деталь. Всегда решают какие-то ключевые моменты, ошибки, гениальность футболистов», — заключил экс-футболист сборной России.
Финальный матч между командами Аргентины и Испании пройдет 19 июля, начало — 22:00 мск.