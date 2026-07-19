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Лещук: Шварц очень восхищается сборной Испании по футболу

Специалист отмечает, что у них можно многое перенять.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 19 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц ставит сборную Испании в пример футболистам бело-голубых. Об этом ТАСС рассказал вратарь столичной команды Игорь Лещук.

Сборная Испании в воскресенье сыграет в финале чемпионата мира против действующих победителей турнира аргентинцев.

«Он очень восхищается Испанией. Как он нам объяснял, не то что он фанат испанцев, но у них тот футбол, который можно посмотреть и найти у них хорошие моменты для нашей игры», — сказал Лещук.

Вратарь рассказал об атмосфере после возвращения немецкого специалиста в столичный клуб. «Все обычно, все как у него и было. Одно из основных — это контрпрессинг. При нем хорошая атмосфера, нашему коллективу сейчас очень подходит слово “команда”, — отметил он.

Шварц тренировал «Динамо» с 2020 по 2022 год, при нем команда стала бронзовым призером чемпионата России.

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