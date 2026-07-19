Колосков считает минимальным шанс на перенос финала ЧМ-2026 из-за погоды

«От финала хотелось бы такой же игры, как вчера за третье место, чтобы было 6:4, не важно в чью пользу. Но, конечно, такого не будет, вчера французы и англичане в свое удовольствие играли. Аргентина, думаю, изберет ту же тактику из прошлой игры, будет жесткий прессинг поначалу, иначе гибель. Потому что испанцы надежно и качественно владеют мячом, трудно отобрать. Единственная возможность — не дать удобно принять мяч и начать комбинацию. Я не ожидаю много голов», — добавил Колосков.