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Колосков считает минимальным шанс на перенос финала ЧМ-2026 из-за погоды

В Нью-Йорке в преддверии финала случилось наводнение.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Шансы на перенос финала чемпионата мира 2026 года из-за погодных условий минимальны. Такое мнение ТАСС высказал бывший вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) и почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

Ранее ТАСС сообщал, что в Нью-Йорке в преддверии финала случилось наводнение. До этого Нью-Йорк окутал плотный смог от лесных пожаров в Канаде.

«Один процент из ста, что перенесут из-за погодных условий, — сказал Колосков. — Это должна быть какая-то действительно чрезвычайная ситуация, которая повлияет на здоровье футболистов, зрителей. Вряд ли. Поэтому у меня нет никаких сомнений, что финал проведут в срок».

В финале сыграют сборные Испании и Аргентины. Встреча пройдет на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США) и начнется в 22:00 мск.

«От финала хотелось бы такой же игры, как вчера за третье место, чтобы было 6:4, не важно в чью пользу. Но, конечно, такого не будет, вчера французы и англичане в свое удовольствие играли. Аргентина, думаю, изберет ту же тактику из прошлой игры, будет жесткий прессинг поначалу, иначе гибель. Потому что испанцы надежно и качественно владеют мячом, трудно отобрать. Единственная возможность — не дать удобно принять мяч и начать комбинацию. Я не ожидаю много голов», — добавил Колосков.

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