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«Мне все еще больно». Эмилиано Мартинес — об игре на ЧМ-2026 с переломом пальца

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес высказался об игре с травмой пальца на чемпионате мира-2026.

Источник: Sport24

Голкипер «Астон Виллы» получил травму на тренировке перед финалом Лиги Европы с «Фрайбургом» (3:0) 20 мая.

«Мне все еще больно. Я знал, что рука будет болеть. Я пытался избежать операции. Консультировался с врачами в Англии и США. Конечно, после финала (Лиги Европы) мне сказали, что нужно перенести операцию, но тогда мы я пропустил групповой этап ЧМ-2026. Поначалу я даже не мог тренироваться с Аргентиной. За два дня до первого матча я чувствовал себя плохо. Но после матча с Египтом (3:2) я начал спокойно тренироваться, перестал думать о травме, и теперь чувствую себя намного лучше», — цитирует Мартинеса The Sun.

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