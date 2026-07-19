Сборные Испании и Аргентины не забили голов в первом тайме финала ЧМ

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Первый тайм финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентины завершился со счетом 0:0. Встреча проходит на стадионе «Метлайф» в американском Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси).
Ранее ТАСС сообщал, что игра началась на 6 минут позже планируемого. В последний раз первая половина решающего матча чемпионата мира завершилась без голов в 2014 году. Тогда сборная Германии обыграла команду Аргентины со счетом 1:0 благодаря мячу Марио Гётце во втором дополнительном тайме.
Сборная Аргентины трижды выигрывала чемпионат мира и является действующим победителем турнира. Испанцы завоевывали трофей в 2010 году.