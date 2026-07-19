Сборные Испании и Аргентины не забили голов в первом тайме финала ЧМ

Ранее ТАСС сообщал, что игра началась на 6 минут позже планируемого. В последний раз первая половина решающего матча чемпионата мира завершилась без голов в 2014 году. Тогда сборная Германии обыграла команду Аргентины со счетом 1:0 благодаря мячу Марио Гётце во втором дополнительном тайме.