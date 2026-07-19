Сборные Аргентины и Испании установили антирекорд для первых таймов в финалах ЧМ

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Футболисты сборных Аргентины и Испании нанесли три удара за первый тайм в финальном матче чемпионата мира, установив антирекорд турнира для подобных игр.
Прежде наименьшее число ударов было нанесено в двух встречах с участием аргентинцев — в матчах с немцами (2014) и французами (2022). Тогда соперники на двоих нанесли по шесть ударов.
Сборная Аргентины является действующим победителем чемпионата мира. Финальная встреча с испанцами проходит в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США). Ранее ТАСС сообщал, что в первом тайме команды не забили голов.