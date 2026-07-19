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Мадонна, Бибер и Шакира выступили в перерыве финала ЧМ-2026

В перерыве финала чемпионата мира — 2026 между сборными Аргентины и Испании организаторы устроили настоящее шоу с участием мегазвёзд.

Источник: Reuters

Открыла мероприятие легендарная Мадонна, затем на поле появились участники к-поп группы BTS. После этого Джейсон Судейкис в образе Теда Лассо воплотил сцену из популярного одноимённого спортивного сериала. Ещё одним хедлайнером шоу стал канадский исполнитель Джастин Бибер, который вызвал бурные овации под песню Everything Hallelujah.

Не обошлось и без главной футбольный певицы — Шакиры. Колумбийская исполнительница выступила вместе с рэпером Burna Boy с гимном ЧМ-2026 Dai Dai. В завершение на поле вышли дети, а на газоне появилась надпись LOVE (Любовь) с изображением Земли.

Встреча в настоящий момент проходит в Нью-Йорке на стадионе «Метлайф». Счёт — 0:0 после первого тайма.

Ранее сообщалось, что Роналдо принёс Трампу трофей ЧМ в ложу во время финала, президент США дотронулся до кубка.