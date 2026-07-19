Мадонна, Бибер и Шакира выступили в перерыве финала ЧМ-2026

Открыла мероприятие легендарная Мадонна, затем на поле появились участники к-поп группы BTS. После этого Джейсон Судейкис в образе Теда Лассо воплотил сцену из популярного одноимённого спортивного сериала. Ещё одним хедлайнером шоу стал канадский исполнитель Джастин Бибер, который вызвал бурные овации под песню Everything Hallelujah.