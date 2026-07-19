Баннер с надписями на русском языке вынесли на поле во время шоу в перерыве финала ЧМ-2026

На газон стадиона «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США) вынесли полотно со словами на разных языках мира, в том числе на нем присутствовали слова «любовь», «мир» и «исследовать», написанные по-русски. Также на баннере была нарисована футболка с надписью «Russia».