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Баннер с надписями на русском языке вынесли на поле во время шоу в перерыве финала ЧМ-2026

Баннер с надписями на русском языке вынесли на поле во время шоу в перерыве финала ЧМ-2026 по футболу Испания — Аргентина.

Источник: Reuters

На газон стадиона «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США) вынесли полотно со словами на разных языках мира, в том числе на нем присутствовали слова «любовь», «мир» и «исследовать», написанные по-русски. Также на баннере была нарисована футболка с надписью «Russia».

В шоу во время перерыва в финале ЧМ-2026 приняли участие звезды поп-музыки — певицы Мадонна и Шакира, корейская группа BTS, певец Джастин Бибер и другие известные музыканты.

Российские футбольные клубы и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях с конца февраля 2022 года.

После первого тайма в финале ЧМ-2026 Испания — Аргентина счет ничейный — 0:0.