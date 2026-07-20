Сборные Испании и Аргентины не выявили победителя в основное время финала ЧМ

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Основное время финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентины завершилось со счетом 0:0. Встреча проходит на стадионе «Метлайф» в американском Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси).
Командам предстоит провести два дополнительных тайма по 15 минут. Если по их итогам счет будет ничейным, то чемпион мира определится в серии пенальти.
В решающих встречах в девятый раз победитель не определился по итогам 90 минут. Без голов основное время завершилось в четвертый раз. Ранее подобное происходило во встречах между сборными Бразилии и Италии (1994 год), Испании и Нидерландов (2010), Германии и Аргентины (2014).
Сборная Аргентины трижды выигрывала чемпионат мира и является действующим победителем турнира. Испанцы завоевывали трофей в 2010 году. Победитель прошлого чемпионата мира определился в серии пенальти, тогда аргентинцы и французы в основное время сыграли со счетом 2:2, после дополнительного результат был 3:3. В серии пенальти сильнее оказалась южноамериканская команда.