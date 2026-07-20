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Сборная Аргентины стала первым финалистом ЧМ, не пробившим по воротам в основное время

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Сборная Аргентины стала первой командой, которая не нанесла ни одного удара по воротам соперника в основное время финального матча чемпионата мира по футболу.

Источник: Reuters

Аргентинцы в решающем матче встречаются с испанцами. Основное время встречи завершилось со счетом 0:0. Испанцы пробили по воротам соперника 15 раз, 10 раз попав в створ. Игра проходит на стадионе «Метлайф» в американском Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси).

Сборным Испании и Аргентины предстоит провести два дополнительных тайма по 15 минут. Если по их итогам счет будет ничейным, то чемпион мира определится в серии пенальти.

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