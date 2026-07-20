Сборная Испании во второй раз выиграла чемпионат мира по футболу

Сборная Испании во второй раз стала победителем чемпионата мира. Впервые команда завоевала трофей в 2010 году, переиграв в финале нидерландцев (1:0 после дополнительного времени). Испанцы всего дважды выходили в финал на мировых первенствах. По числу титулов сборная Испании сравнялась с французами и уругвайцами, их опережают команды Бразилии (5), Германии, Италии (по 4) и Аргентины (3).