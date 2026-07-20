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Сборная Испании во второй раз выиграла чемпионат мира по футболу

В финале испанцы обыграли команду Аргентины со счетом 1:0.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Сборная Испании со счетом 1:0 в дополнительное время одержала победу над командой Аргентины в финальном матче чемпионата мира 2026 года по футболу. Встреча прошла в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США).

Единственный мяч на 106-й минуте забил Ферран Торрес.

Соперники провели между собой второй матч на чемпионатах мира. Впервые они сыграли друг с другом на групповом этапе мирового первенства 1966 года. Та встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу аргентинцев.

Сборная Испании во второй раз стала победителем чемпионата мира. Впервые команда завоевала трофей в 2010 году, переиграв в финале нидерландцев (1:0 после дополнительного времени). Испанцы всего дважды выходили в финал на мировых первенствах. По числу титулов сборная Испании сравнялась с французами и уругвайцами, их опережают команды Бразилии (5), Германии, Италии (по 4) и Аргентины (3).

Для сборной Аргентины это был седьмой финал на чемпионатах мира. В этих матчах на счету команды три победы (1978, 1986, 2022) и четыре поражения (1930, 1990, 2014, 2026). По числу проигранных финалов аргентинцы опередили нидерландцев (1974, 1978, 2010) и сравнялись с немцами (1966, 1982, 1986, 2002).

Чемпионат мира проходил в США, Канаде и Мексике с 11 июня. В нем впервые приняло участие 48 команд. В 2022 году сборная Аргентины в финальном матче в серии пенальти переиграла команду Франции.

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