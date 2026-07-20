Совершенная Испания разрушила магию Аргентины и Месси. А Кубок мира принес невезучий Ферран!

Но мы же неоднократно видели, как умеет преображаться Аргентина. Да, за первые 45 минут бело-голубые ни разу не коснулись мяча в штрафной и не пробили, однако и дальние удары Ойярсабаля с Кукурельей не тянули на голевые моменты. Попыток атаковать ворота набралось всего три (худший показатель первых таймов финалов с 1966 года). А самой большой неприятностью стала травма Лисандро Мартинеса, которого сменил 38-летний Отаменди. Что до Месси, то он на залитой солнцем арене пребывал в тени. При этом вошел в историю как старейший полевой игрой в истории финальных матчей, в которых наряду с бразильцем Кафу сыграл в третий раз.