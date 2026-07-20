Совершенная Испания разрушила магию Аргентины и Месси. А Кубок мира принес невезучий Ферран!

Ученик против преподавателя
Трудно было придумать более логичный финал, по итогам которого — независимо от исхода игры в Нью-Йорке — в итоговом успехе победителя не возникло бы никаких сомнений. Самая эмоциональная команда турнира против самой организованной и тактически выверенной. Чемпионы Южной Америки против лучшей сборной Европы, так и не сыгравшие в марте в Катаре в Финалиссиме из-за военного конфликта на Ближнем Востоке. С альтернативными вариантами тогда не договорились, зато за прошедшее время футбольное блюдо высшей пробы дошло до идеальных кондиций, и у миллионов болельщиков по всему миру разыгрался невиданный аппетит.
Такой афише даже не нужны были острые приправы, как перед встречей Аргентины с Англией. Южноамериканцы, конечно, по инерции цитировали Жоана Лапорту, Икера Касильяса и прочих заметных людей, которые предрекали успех «Красной фурии». Но вряд ли их слова могли дополнительно завести, как вышло с неосторожными цитатами раскритиковавшего аргентинскую оборону Гари Нэвилла: после этого в бешенство пришли Ромеро и Лисандро Мартинес. Но все же за пару моментов аргентинцы зацепились. Во-первых, они посчитали умышленным резкое заявление «Атлетико» о том, что Альварес точно не перейдет в «Барселону». Во-вторых, как давление на судей восприняли слова Ляпорта о мелких провокациях бело-голубых, которые часто оставляют без внимания.
Вместе с тем у двух стран гораздо больше общего, чем государственный язык. Например, Луис де ла Фуэнте был преподавателем Лионеля Скалони, когда тот готовился сдавать экзамен на тренерскую лицензию УЕФА. Для Месси Испания и вовсе второй дом. Или скорее даже первый, где он обоснуется по окончании карьеры. Перед финалом только ленивый не вспоминал легендарное фото, на котором молодой Лео купает пятимесячного Ямаля.
Своя история есть и у Педри, чей первый сезон в «Барселоне» стал для аргентинской легенды последним на «Камп Ноу». А у Кубарси, вся семья которого болела за сине-гранатовых, в воскресенье сбылась детская мечта — выйти на поле вместе со своим кумиром. Пусть они с Месси и оказались в этот вечер соперниками. Или еще сюжет: отец Нико Паса играл со Скалони в сборной Аргентины, а родившийся в Испании Пас-младший мог представлять «Красную фурию», но отказался от всех предложений и потом говорил, что у него аргентинский менталитет.
Месси в тени
Считается, что мелочей в футболе не бывает, а у бело-голубых в штабе явно имеется человек, отвечающий за соблюдение счастливых примет. В полуфинале это была непривычная темно-синяя форма — в аналогичной Аргентина ранее побеждала Англию в четвертьфинале ЧМ-1986 и на старте плей-офф в 1998-м. Сейчас на предматчевую пресс-конференцию отправили Эмилиано Мартинеса, который участвовал в аналогичных мероприятиях перед финалом Кубка Америки-2021, Фиалиссимой-2022, а также главными матчами ЧМ-2022 и континентального первенства-2024. Надо ли напоминать, что все эти игры закончились в пользу Аргентины?
А в воскресенье Эмилиано привычно занял место в воротах. Перестановок же — в отличие от повторившей полуфинальный состав Испании — у южноамериканцев набралось три. Монтиэль в роли правого латераля сменил Молину. В основу — вместо классического флангового игрока Джулиано Симеоне — вернулся Де Пауль. А настоящим сюрпризом стало отсутствие Паредеса. Когда Леандро набрал форму после травмы, ближе к атаке переместился Мак Аллистер. Но, судя по всему, Скалони посчитал более важным выход с первых минут Нико Гонсалеса, который своей активностью должен был связывать руки связке Педро Порро и Ямаля.
Аргентинская страсть и непредсказуемость против совершенной испанской системы, способной выполнить никем не решенную задачу — оставить чемпиона без мяча. С одной стороны, прессинг «Красной фурии» смотрелся действенно, и первый момент организовали разыгравшие стеночку Дани Ольмо и Ямаль (Мартинес спас). Вместе с тем, стоило испанцам высоко поднять линию обороны, и Унаи Симону пришлось вылетать далеко за пределы штрафной и срывать выход один на один. Соперники прощупали оборону друг друга, после чего перешли в более осторожный режим, пытаясь найти слабые места оппонента. Европейцы смотрелись агрессивнее при двукратном перевесе во владении, тогда как южноамериканцы скорее выжидали. Точнее, их заставили это сделать.
Но мы же неоднократно видели, как умеет преображаться Аргентина. Да, за первые 45 минут бело-голубые ни разу не коснулись мяча в штрафной и не пробили, однако и дальние удары Ойярсабаля с Кукурельей не тянули на голевые моменты. Попыток атаковать ворота набралось всего три (худший показатель первых таймов финалов с 1966 года). А самой большой неприятностью стала травма Лисандро Мартинеса, которого сменил 38-летний Отаменди. Что до Месси, то он на залитой солнцем арене пребывал в тени. При этом вошел в историю как старейший полевой игрой в истории финальных матчей, в которых наряду с бразильцем Кафу сыграл в третий раз.
Роковой фол Энцо
Оставалось надеяться, что игра изменится после растянувшегося на 27 минут из-за музыкального шоу перерыва. Другой хотела стать Аргентина, что выразилось в выходе Паредеса, без которого был проигран центр поля, куда регулярно опускался Месси. Только для начала южноамериканцы дважды грубо ошиблись около своей штрафной, и Алекс Баэна проверил вратаря выстрелом с дальней дистанции. А потом — после прекрасных испанских комбинаций — Отаменди с Монтиэлем разряжали обстановку в штрафной ценой героических усилий.
Так тяжело аргентинцам еще не приходилось. Даже когда они горели Египту 0:2. Сидеть в обороне — это в принципе не про «Альбиселесте», но именно этим приходилось заниматься. Даже железный Эмилиано неловко отбил дальний удар Ольмо. Но потом исправился, когда Ферран Торрес атаковал со «второго этажа» с подачи Ямаля. Между тем Скалони пришлось менять еще и Ромеро. Аргентина не только лишилась из-за травм основной пары центральных защитников — она исчерпала лимит замен к 71-й минуте.
Измотанные чемпионы лишались возможности экстренно усилить игру в основное время, тогда как де ла Фуэнте в фирменном стиле усиливал игру свежими игроками — Педри, Торресом, Нико Уильямсом и Мерино. Испанцы выглядели заметно свежее, и вперед шли даже центральные защитники. С интервалом в несколько минут Эмилиано напрягли Кубарси и Ляпорт. Стоило же аргентинцам раскрыться в добавленное арбитром время, и Эмилиано сохранил нули на табло после выпада Уильямса. И по-настоящему вратарь спас, потащив штрафной Ямаля.
У Скалони появилась возможность провести одну замену: она напрашивалась в связи с удалением Энцо Фернандеса, который в центре влетел в Кубарси и нарвался на второе предупреждение. Но последнего джокера решили приберечь, и в итоге выбор пал не на Лаутаро, а на дополнительного защитника Сенеси. Перед его выходом Аргентина отделалась испугом, когда Уильямс отправил мяч в сетку, так как до этого случился фол Мерино. Микелю не везло — он еще и отличный навес не замкнул. Зато со своей репутацией неудачника покончил Ферран, расстреляв ворота после скидки Нико. Как бы организованно и самоотверженно ни защищалась Аргентина, все логично.
На Евро-2024 Испания в плей-офф прошла Германию, Францию и Англию. Теперь поочередно устранила других топов — Португалию, Бельгию, снова французов и забрала титул у действующего чемпиона. «Красная фурия» ни разу за весь ЧМ не уступала в счете. Абсолютный триумф команды де ла Фуэнте, которая развеяла магию упустивший свои шансы в концовке Аргентины и проведшего выдающийся турнир Месси. Их подвиги будут помнить, но в истории останется имя нового короля. Гуляй, Испания!
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
120+6′
13
Кристиан Ромеро
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
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