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Аргентинский футболист Паредес устроил потасовку после финала ЧМ-2026

Сначала он схватил за горло защитника Эрика Гарсию, а затем толкнул полузащитника Гави.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес устроил потасовку с футболистами команды Испании после финала чемпионата мира. Встреча завершилась победой испанцев со счетом 1:0 в дополнительное время.

После игры Паредес сначала схватил за горло защитника Эрика Гарсию, а затем толкнул полузащитника Гави. Бывшего футболиста петербургского «Зенита» после этого начали успокаивать аргентинские игроки.

Финальная встреча прошла в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США).

Единственный мяч на 106-й минуте забил Ферран Торрес.