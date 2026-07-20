Аргентинский футболист Паредес устроил потасовку после финала ЧМ-2026

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес устроил потасовку с футболистами команды Испании после финала чемпионата мира. Встреча завершилась победой испанцев со счетом 1:0 в дополнительное время.
После игры Паредес сначала схватил за горло защитника Эрика Гарсию, а затем толкнул полузащитника Гави. Бывшего футболиста петербургского «Зенита» после этого начали успокаивать аргентинские игроки.
Финальная встреча прошла в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США).
Единственный мяч на 106-й минуте забил Ферран Торрес.