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Унаи Симон признан лучшим вратарем ЧМ-2026

Испанец Унаи Симон признан лучшим вратарем ЧМ-2026.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Голкипер сборной Испании по футболу Унаи Симон признан лучшим вратарем чемпионата мира 2026 года, который завершился в США, Мексике и Канаде.

Сборная Испании в воскресенье обыграла команду Аргентины (1:0, в дополнительное время) в финале чемпионата мира. По окончании игры вратарь «Атлетика» из Бильбао Симон получил награду «Золотая перчатка».

Симону 29 лет, на текущем чемпионате мира он провел восемь матчей, в которых пропустил один мяч и семь раз отыграл на ноль. По ходу турнира испанец установил рекорды по продолжительности сухой серии на одном чемпионате мира и на чемпионатах мира вообще, а также по количеству сухих матчей на одном турнире.

«Золотая перчатка» до 2010 года носила имя Льва Яшина. Ранее эту награду получали бельгиец Мишель Прюдомм (1994), француз Фабьен Бартез (1998), немец Оливер Кан (2002), итальянец Джанлуиджи Буффон (2006), испанец Икер Касильяс (2010), немец Мануэль Нойер (2014), бельгиец Тибо Куртуа (2018) и аргентинец Эмилиано Мартинес (2022).

Испания
1:0
Основное время: 0:0 (0:0)
ДВ
Аргентина
Футбол, Чемпионат мира, Финал
19.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
New York/New Jersey Stadium
Главные тренеры
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Голы
Испания
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
Составы команд
Испания
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
120+6′
13
Кристиан Ромеро
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Статистика
Испания
Аргентина
Желтые карточки
0
5
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
20
2
Удары в створ
12
0
Угловые
9
4
Фолы
21
25
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти