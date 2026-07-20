Унаи Симон признан лучшим вратарем ЧМ-2026

Симону 29 лет, на текущем чемпионате мира он провел восемь матчей, в которых пропустил один мяч и семь раз отыграл на ноль. По ходу турнира испанец установил рекорды по продолжительности сухой серии на одном чемпионате мира и на чемпионатах мира вообще, а также по количеству сухих матчей на одном турнире.