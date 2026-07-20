Тысячи людей празднуют в Мадриде победу сборной Испании на чемпионате мира

«До сих пор не могу в это поверить, мы чемпионы! — радостно сказала в беседе с ТАСС болельщица Кристина. — Сегодня день для гордости, мы с друзьями будем праздновать всю ночь». В свою очередь испанец Антонио заверил, что ничуть не сомневался в том, что национальная сборная одержит победу в финале. «Мы были фаворитами с самого начала чемпионата, — считает молодой человек. — Я счастлив, я рад, мы лучшие!».