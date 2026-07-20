Тысячи людей празднуют в Мадриде победу сборной Испании на чемпионате мира

Матч против команды Аргентины состоялся в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси). Испанцы выиграли со счетом 1:0 в дополнительное время. Несмотря на предстоящий рабочий день, центральные улицы Мадрида заполнены, а проезжающие по дорогам машины сигналят. Гулянья в столице начались еще в преддверии самого матча. В разных частях города можно было посмотреть футбол на гигантских экранах в специальных фан-зонах. Бары, где показывали игру, были заполнены. Многие пришли посмотреть встречу с национальными флагами.
Сразу после завершения матча в центре Мадрида раздались громкий гул болельщиков и продолжительные аплодисменты. Испанцы начали танцевать, прыгать от счастья, обниматься друг с другом. Нередко можно было услышать одну из излюбленных футбольных кричалок «Yo soy espa ol, espa ol, espa ol» («Я испанец, испанец, испанец»), мотив которой напоминает русскую народную песню «Калинка».
«До сих пор не могу в это поверить, мы чемпионы! — радостно сказала в беседе с ТАСС болельщица Кристина. — Сегодня день для гордости, мы с друзьями будем праздновать всю ночь». В свою очередь испанец Антонио заверил, что ничуть не сомневался в том, что национальная сборная одержит победу в финале. «Мы были фаворитами с самого начала чемпионата, — считает молодой человек. — Я счастлив, я рад, мы лучшие!».
Испанскую сборную уже успели поздравить с победой многие местные политики, в том числе председатель правительства Педро Санчес. Премьер, а также король Испании Филипп VI с супругой Летисией, наследницей престола принцессой Леонор и инфантой Софией наблюдали за встречей с трибуны в США.
Сборная Аргентины трижды становилась чемпионом мира. В финале прошлого турнира команда обыграла французов в серии пенальти. Испанцы выигрывали ЧМ в 2010 году.