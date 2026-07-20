Сколько сборные заработали на ЧМ-2026

В финале чемпионата мира 2026 года по футболу сборные Испании и Аргентины разыграли не только крупный трофей, но и внушительную сумму призовых.
В решающем матче Испания в дополнительное время выиграла со счетом 1:0.
Победитель ЧМ-2026 в общей сложности заработал на турнире $53,5 млн, финалист — $36,5 млн.
Призовой фонд ЧМ-2026 составил рекордную сумму. Изначально ФИФА объявила, что он составит $727 млн — на 50% больше по сравнению с предыдущим турниром в Катаре. Из этой суммы $655 млн предполагалось распределить между странами-участницами, а $72 млн направить на подготовку команд (по $1,5 млн каждой сборной).
Однако высокие коммерческие показатели турнира превзошли ожидания, и в апреле ФИФА приняла решение об увеличении призового фонда на 15%, до $871 млн. В частности, сумма на подготовку выросла с $1,5 млн до $2,5 млн.
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
13
Кристиан Ромеро
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
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