Сколько сборные заработали на ЧМ-2026

Призовой фонд ЧМ-2026 составил рекордную сумму. Изначально ФИФА объявила, что он составит $727 млн — на 50% больше по сравнению с предыдущим турниром в Катаре. Из этой суммы $655 млн предполагалось распределить между странами-участницами, а $72 млн направить на подготовку команд (по $1,5 млн каждой сборной).