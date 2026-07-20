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Эмпайр-стейт-билдинг окрасился в красно-желтые цвета в честь победы Испании

Ранее свои цвета здание меняло в честь спортивного события в середине июня.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Подсветка нью-йоркского небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг была изменена на красно-желтую в честь победы сборной Испании на чемпионате мира по футболу, передает корреспондент ТАСС.

Ранее свои цвета символ мегаполиса менял в честь спортивного события в середине июня 2026 года, когда местная баскетбольная команда «Нью-Йорк Никс» выиграла титул чемпиона НБА. Тогда небоскреб окрасился в сине-оранжевые цвета.

Финальный матч с участием команд Аргентины и Испании состоялся в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси). Испанцы выиграли со счетом 1:0 в дополнительное время.

Чемпионат мира — 2026 проходил в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В нем впервые принимало участие 48 команд.