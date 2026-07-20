Эмпайр-стейт-билдинг окрасился в красно-желтые цвета в честь победы Испании

Ранее свои цвета символ мегаполиса менял в честь спортивного события в середине июня 2026 года, когда местная баскетбольная команда «Нью-Йорк Никс» выиграла титул чемпиона НБА. Тогда небоскреб окрасился в сине-оранжевые цвета.