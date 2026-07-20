Сборная России сохранит 35-е место в рейтинге ФИФА после завершения чемпионата мира

По итогам чемпионата мира сборную России обошла команда Парагвая (1 542), дошедшая до ⅛ финала. Однако российской команде удалось не опуститься в рейтинге благодаря результату сборной Панамы (1 478), которая не вышла из группы. За чемпионат мира парагвайцы поднялись на семь строчек, панамцы опустились на 10.