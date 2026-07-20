Сборная России сохранит 35-е место в рейтинге ФИФА после завершения чемпионата мира

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Сборная России останется на 35-й позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) после завершения чемпионата мира. Это следует из подсчетов ТАСС.
На счету сборной России 1 529 очков. Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров с 2022 года.
По итогам чемпионата мира сборную России обошла команда Парагвая (1 542), дошедшая до ⅛ финала. Однако российской команде удалось не опуститься в рейтинге благодаря результату сборной Панамы (1 478), которая не вышла из группы. За чемпионат мира парагвайцы поднялись на семь строчек, панамцы опустились на 10.
Ранее ТАСС сообщал, что сборная Испании возглавит рейтинг ФИФА после победы на чемпионате мира.
Футбол, Чемпионат мира, Финал
19.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
New York/New Jersey Stadium
Главные тренеры
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Голы
Испания
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
Составы команд
Испания
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
120+6′
13
Кристиан Ромеро
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Статистика
Испания
Аргентина
Желтые карточки
0
5
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
20
2
Удары в створ
12
0
Угловые
9
4
Фолы
21
25
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти