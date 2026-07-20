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ФИФА попрощалась с журналистами, освещавшими ЧМ

ФИФА после финала ЧМ в США напомнила журналистам, что пора уезжать.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 20 июл — РИА Новости. ФИФА после финала чемпионата мира по футболу в США напомнила освещавшим турнир журналистам, что пора покидать страну.

«Пока вы готовитесь к отбытию, мы желаем вам безопасного путешествия», — говорится в сообщении, поступившем аккредитованному на чемпионате корреспонденту РИА Новости.

Девятнадцатого июля в американском штате Нью-Джерси недалеко от Нью-Йорка сборная Испании в дополнительное время обыграла Аргентину 1:0 и стала чемпионом мира.

Ранее старший советник по иммиграционным вопросам нью-йоркского адвокатского бюро Manifest Генри Линдпере сообщил РИА Новости, что иностранным гостям чемпионата, которые останутся в США после окончания срока действия виз, могут грозить уголовные обвинения и депортация.

В министерстве внутренней безопасности США агентству ранее заявили, что иностранные гости, незаконно пребывающие в США, могут попасть в поле зрения иммиграционных служб.