ФИФА попрощалась с журналистами, освещавшими ЧМ

ВАШИНГТОН, 20 июл — РИА Новости. ФИФА после финала чемпионата мира по футболу в США напомнила освещавшим турнир журналистам, что пора покидать страну.
«Пока вы готовитесь к отбытию, мы желаем вам безопасного путешествия», — говорится в сообщении, поступившем аккредитованному на чемпионате корреспонденту РИА Новости.
Девятнадцатого июля в американском штате Нью-Джерси недалеко от Нью-Йорка сборная Испании в дополнительное время обыграла Аргентину 1:0 и стала чемпионом мира.
Ранее старший советник по иммиграционным вопросам нью-йоркского адвокатского бюро Manifest Генри Линдпере сообщил РИА Новости, что иностранным гостям чемпионата, которые останутся в США после окончания срока действия виз, могут грозить уголовные обвинения и депортация.
В министерстве внутренней безопасности США агентству ранее заявили, что иностранные гости, незаконно пребывающие в США, могут попасть в поле зрения иммиграционных служб.