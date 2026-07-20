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Семин объяснил победу Испании в финале ЧМ-2026

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о победе сборной Испании на чемпионате мира-2026.

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В решающем матче, который состоялся 19 июля на арене «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде (США), Испания в дополнительное время обыграла Аргентину со счетом 1:0.

«Весь чемпионат оставил у меня очень большое впечатление. Очень масштабное и от финала. Испания подошла к нему в лучшем физическом состоянии. Они были в этом плане сильнее Аргентины. Тот состав, который есть у Аргентины, наверное, уже подводил итоги восьмилетия, потому что игроки очень возрастные, в том числе Месси. Победа испанцев закономерна, но были и свои нюансы. Такие как удаление. К чему Энцо это сделал? И Паредес должен был получать вторую желтую. Но аргентинцы просто не успевали за испанцами, у которых и оборона и атака были на высшем уровне», — сказал Семин «СЭ».

Также бывший тренер призвал проанализировать игру испанской сборной.

«Нам всем нужно проанализировать испанцев. И задать вопрос: “Почему Испания?”. Женщины — чемпионы мира, мужчины — тоже. Все это потому что огромное внимание уделяется детско-юношескому футболу на всех этапах. Нам нужно обратить на это внимание», — добавил Семин.

ЧМ-2026 проходил с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Канаде и Мексике. Впервые в нем приняли участие 48 сборных.

Испания
1:0
Основное время: 0:0 (0:0)
ДВ
Аргентина
Футбол, Чемпионат мира, Финал
19.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
New York/New Jersey Stadium
Главные тренеры
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Голы
Испания
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
Составы команд
Испания
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
120+6′
13
Кристиан Ромеро
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Статистика
Испания
Аргентина
Желтые карточки
0
5
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
20
2
Удары в створ
12
0
Угловые
9
4
Фолы
21
25
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти