Семин объяснил победу Испании в финале ЧМ-2026

«Весь чемпионат оставил у меня очень большое впечатление. Очень масштабное и от финала. Испания подошла к нему в лучшем физическом состоянии. Они были в этом плане сильнее Аргентины. Тот состав, который есть у Аргентины, наверное, уже подводил итоги восьмилетия, потому что игроки очень возрастные, в том числе Месси. Победа испанцев закономерна, но были и свои нюансы. Такие как удаление. К чему Энцо это сделал? И Паредес должен был получать вторую желтую. Но аргентинцы просто не успевали за испанцами, у которых и оборона и атака были на высшем уровне», — сказал Семин «СЭ».