Семин объяснил победу Испании в финале ЧМ-2026

В решающем матче, который состоялся 19 июля на арене «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде (США), Испания в дополнительное время обыграла Аргентину со счетом 1:0.
«Весь чемпионат оставил у меня очень большое впечатление. Очень масштабное и от финала. Испания подошла к нему в лучшем физическом состоянии. Они были в этом плане сильнее Аргентины. Тот состав, который есть у Аргентины, наверное, уже подводил итоги восьмилетия, потому что игроки очень возрастные, в том числе Месси. Победа испанцев закономерна, но были и свои нюансы. Такие как удаление. К чему Энцо это сделал? И Паредес должен был получать вторую желтую. Но аргентинцы просто не успевали за испанцами, у которых и оборона и атака были на высшем уровне», — сказал Семин «СЭ».
Также бывший тренер призвал проанализировать игру испанской сборной.
«Нам всем нужно проанализировать испанцев. И задать вопрос: “Почему Испания?”. Женщины — чемпионы мира, мужчины — тоже. Все это потому что огромное внимание уделяется детско-юношескому футболу на всех этапах. Нам нужно обратить на это внимание», — добавил Семин.
ЧМ-2026 проходил с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Канаде и Мексике. Впервые в нем приняли участие 48 сборных.
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
120+6′
13
Кристиан Ромеро
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
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- Вошел в игру
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- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти